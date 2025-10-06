Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da ilçesinde hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:05
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da ilçesinde hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

