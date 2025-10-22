Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.