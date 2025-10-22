Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:01
        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

