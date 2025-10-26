Adıyaman'da dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
Adıyaman'da bir kişi, dini nikahlı eşini yaraladığı tabancayla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Nihat Uçar ile dini nikahlı eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.
Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye götürülen A.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
