Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını dile getirdi.

Varol, şöyle konuştu:

"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 76'sı hapis cezası olmak üzere toplam 394 şahıs yakalanmıştır. İl giriş-çıkış uygulama noktalarımızda 29 bin 953 şahıs sorgusu 5 bin 449 araç denetimi yapılmış 41 şahıs (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 527 bin 155 şahıs sorgusu yapılmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.