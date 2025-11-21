Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
G.A. idaresindeki 42 ANJ 27 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Kuruçay Köprüsü yakınlarında S.K. yönetimindeki 02 AED 048 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü S.K. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
