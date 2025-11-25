Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

        Adıyaman'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı.

        Ellerinde pankart taşıyan grubun yürüyüşü, Valilik bahçesinde sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak

        Benzer Haberler

        Kahta'da ilk Kitap Fuarı açıldı
        Kahta'da ilk Kitap Fuarı açıldı
        İnşaat ustası, Öğretmenler Günü'nde çizdiği tabloyu bir öğretmene hediye et...
        İnşaat ustası, Öğretmenler Günü'nde çizdiği tabloyu bir öğretmene hediye et...
        İnşaat ustasından engelli öğretmene tablo sürprizi Çizdiği yağlıboya resmi...
        İnşaat ustasından engelli öğretmene tablo sürprizi Çizdiği yağlıboya resmi...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası veril...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası veril...
        Gaziantep ve çevre illerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Gaziantep ve çevre illerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Ormanlık alanda korkutan yangın
        Ormanlık alanda korkutan yangın