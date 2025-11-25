Adıyaman'da "Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Sahabe nesli ve Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi.
Sahabe Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul katıldı.
Erul, konferansta yaptığı konuşmada, Safvan Bin Muattal'ın hayatını anlattı.
Konferansa, Vali Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve vatandaşlar katıldı.
