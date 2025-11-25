Habertürk
        Adıyaman'da "Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi

        Adıyaman'da "Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Sahabe nesli ve Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi.

        Giriş: 25.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:11
        Adıyaman'da "Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi
        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Sahabe nesli ve Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi.

        Sahabe Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul katıldı.

        Erul, konferansta yaptığı konuşmada, Safvan Bin Muattal'ın hayatını anlattı.

        Konferansa, Vali Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

