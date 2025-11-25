Adıyaman'da "Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi

Erul, konferansta yaptığı konuşmada, Safvan Bin Muattal'ın hayatını anlattı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Sahabe nesli ve Safvan Bin Muattal" konulu konferans düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.