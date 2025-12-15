Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

        Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

        Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol,

        "Son bir aylık dönemde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 84'ü hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 401 şüphelinin yakalandı il giriş-çıkış uygulama noktalarında 24 bin 537 kişinin sorgulandı, 4 bin 215 aracın denetlendi. Bu uygulamalarda 34 aranan şahıs ise yakalandı."

        Varol, şöyle konuştu:

        "Uygulama noktalarımızda 24 bin 537 şahsı sorguladık, 4 bin 215 aracı denetledik. Bu denetimlerde 34 aranan şahsı yakaladık. Diğer uygulamalarımızda ise 552 bin 659 şahıs sorgusu gerçekleştirdik. Asayiş yönünden il genelinde 912 olay meydana gelmiş, bu olayların 838’i aydınlatılmış, aydınlatma oranımız yüzde 91,9 olmuştur. Kişilere karşı işlenen suçlarda 574 şüpheliyi, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 168 şüpheliyi yakaladık. Terörle mücadele kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 4 şahsı yakaladık, bunlardan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 şahıs hakkında işlem yapılmıştır."

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        "Geçmişten Günümüze Adıyaman" ezgileri programı düzenlendi
        "Geçmişten Günümüze Adıyaman" ezgileri programı düzenlendi
        Adıyaman'da altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor
        Adıyaman'da altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor
        Adıyaman'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Adıyaman'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Deprem sonrası dönüşen İndere, yamaç paraşütçülerinin yeni rotası oldu
        Deprem sonrası dönüşen İndere, yamaç paraşütçülerinin yeni rotası oldu
        Adıyaman'da iki ayrı kaza; 7 yaralı
        Adıyaman'da iki ayrı kaza; 7 yaralı
        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı