Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 3 ölü, 3 yaralı
        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 3 ölü, 3 yaralı
        Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı Adıyaman'da feci kaza
        Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı Adıyaman'da feci kaza
        Kahta'da "Gazze Bilinci ve Ümmet sorumluluğu" konferansı
        Kahta'da "Gazze Bilinci ve Ümmet sorumluluğu" konferansı
        Kar nedeniyle Çelikhan- Malatya Karayolu ulaşıma kapatıldı
        Kar nedeniyle Çelikhan- Malatya Karayolu ulaşıma kapatıldı
        Adıyaman'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Adıyaman'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Adıyaman'da tamir için çıktığı terastan düşen kişi öldü
        Adıyaman'da tamir için çıktığı terastan düşen kişi öldü