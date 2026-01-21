Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaşından sonra üniversiteli oldular

        Adıyaman Üniversitesinde açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne başlayan 60 yaş üstü 22 kişi, bir yandan eğitim alırken diğer yandan sosyalleşme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaşından sonra üniversiteli oldular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman Üniversitesinde açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne başlayan 60 yaş üstü 22 kişi, bir yandan eğitim alırken diğer yandan sosyalleşme imkanı buluyor.

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AA muhabirine, eğitimin hayatın her aşamasında devam ettiğini, Tazelenme Üniversitesine tüm üniversitenin büyük bir gönüllülükle destek verdiğini belirtti.

        Daha fazla katılımcıya ulaşarak başvuru sayısını artırmayı planladıklarını dile getiren Keleş, "Bu projeyle amacımız, 60 yaş üstü bireylere sağlık, spor, dijital okuryazarlık, tarım ve sosyal-kültürel alanlarda eğitim sunmak. Ancak hedefimiz sadece ders verip diploma ya da belge kazandırmak değil, aynı zamanda bu değerli bireylerin bilgi ve deneyimlerinin genç kuşaklara aktarılmasına imkan sağlamak." ifadelerini kullandı.


        - "Üniversite hayalimi gerçekleştirdim"

        Öğrencilerden Mehmet Sapan (62) ise üniversitede zaman geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

        İlk kez üniversiteye geldiğini anlatan Sapan, "Üniversite okuma imkanım olmamıştı, yalnızca liseyi bitirmiştim. Şimdi ise hem derslere katılıyor hem de müzikle ilgileniyoruz. Kendimizi tazeliyoruz. Bir nebze de olsa üniversite hayalimi gerçekleştirdim, çok güzel bir ortam." şeklinde konuştu.

        Mustafa Çiftçi (65) de ortamın güzel olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımla birlikte katılıyoruz, hep beraber öğreniyoruz. Üniversitemiz bu proje için bizlere gerçekten değerli bir alan oluşturmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Keşke eğitim yolculuğumuz hiç kesilmeseydi ama öğrenmenin yaşı yok. Biz de burada fırsat buldukça bilgilerimizi tazeliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Başkan Hallaç'tan bayrağa yapılan saygısızlığa sert tepki
        Başkan Hallaç'tan bayrağa yapılan saygısızlığa sert tepki
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Kaymakam Pelvan, yol açma çalışmalarını inceledi
        Kaymakam Pelvan, yol açma çalışmalarını inceledi
        Minibüs devrildi; 4 yaralı
        Minibüs devrildi; 4 yaralı
        Kar ağırlığına dayanamayan ağaçlar zarar gördü
        Kar ağırlığına dayanamayan ağaçlar zarar gördü
        Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yol açılarak hastaya ulaşıldı
        Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yol açılarak hastaya ulaşıldı