Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaşından sonra üniversiteli oldular

Adıyaman Üniversitesinde açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne başlayan 60 yaş üstü 22 kişi, bir yandan eğitim alırken diğer yandan sosyalleşme imkanı buluyor.



Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AA muhabirine, eğitimin hayatın her aşamasında devam ettiğini, Tazelenme Üniversitesine tüm üniversitenin büyük bir gönüllülükle destek verdiğini belirtti.



Daha fazla katılımcıya ulaşarak başvuru sayısını artırmayı planladıklarını dile getiren Keleş, "Bu projeyle amacımız, 60 yaş üstü bireylere sağlık, spor, dijital okuryazarlık, tarım ve sosyal-kültürel alanlarda eğitim sunmak. Ancak hedefimiz sadece ders verip diploma ya da belge kazandırmak değil, aynı zamanda bu değerli bireylerin bilgi ve deneyimlerinin genç kuşaklara aktarılmasına imkan sağlamak." ifadelerini kullandı.





- "Üniversite hayalimi gerçekleştirdim"



Öğrencilerden Mehmet Sapan (62) ise üniversitede zaman geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.



İlk kez üniversiteye geldiğini anlatan Sapan, "Üniversite okuma imkanım olmamıştı, yalnızca liseyi bitirmiştim. Şimdi ise hem derslere katılıyor hem de müzikle ilgileniyoruz. Kendimizi tazeliyoruz. Bir nebze de olsa üniversite hayalimi gerçekleştirdim, çok güzel bir ortam." şeklinde konuştu.



Mustafa Çiftçi (65) de ortamın güzel olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımla birlikte katılıyoruz, hep beraber öğreniyoruz. Üniversitemiz bu proje için bizlere gerçekten değerli bir alan oluşturmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Keşke eğitim yolculuğumuz hiç kesilmeseydi ama öğrenmenin yaşı yok. Biz de burada fırsat buldukça bilgilerimizi tazeliyoruz." dedi.

