Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Gölbaşı Gölü buz tuttu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölü", soğuk hava nedeniyle dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölbaşı Gölü buz tuttu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölü", soğuk hava nedeniyle dondu.

        Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği göl, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

        Göl yüzeyinin donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

        Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kapısına gelen tilkiyi besledi
        Adıyaman'da kapısına gelen tilkiyi besledi
        Besni'de kapanan köy yolları açılıyor
        Besni'de kapanan köy yolları açılıyor
        Mahsur kalan doğalgaz yüklü tır kurtarıldı
        Mahsur kalan doğalgaz yüklü tır kurtarıldı
        Gölbaşı'nda deprem konutlarında kar temizleme çalışması
        Gölbaşı'nda deprem konutlarında kar temizleme çalışması
        Perre Antik Kenti beyazlara büründü
        Perre Antik Kenti beyazlara büründü
        İhtiyaç malzemeleri evlere teslim ediliyor
        İhtiyaç malzemeleri evlere teslim ediliyor