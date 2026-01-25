Gölbaşı Gölü buz tuttu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölü", soğuk hava nedeniyle dondu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölü", soğuk hava nedeniyle dondu.
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği göl, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Göl yüzeyinin donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.