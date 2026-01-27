Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da yaban keçileri karlı bölgede yiyecek ararken görüntülendi

        Adıyaman'da köy merkezine inen yaban keçileri, karlı bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

        Giriş: 27.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:22
        Adıyaman'da yaban keçileri karlı bölgede yiyecek ararken görüntülendi
        Kentte kar yağışının etkili olmasının ardından kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban keçileri, köy merkezine inerek yiyecek aradı.

        Merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bulunan yaban keçileri, yiyecek ararken Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

        Görüntülerde, keçilerin karlı alanlarda yiyecek araması ve otlanması yer aldı.

