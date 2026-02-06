Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnsanların şehirleri düzelsin, molozlar kalksın, çukurlar bitsin, şehir şehre benzesin istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:07
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnsanların şehirleri düzelsin, molozlar kalksın, çukurlar bitsin, şehir şehre benzesin istiyoruz." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Özel, Şambayat Beldesi'nde Belediye Başkanı Necdet Arıcı ile bir araya geldi. Özel, Gölbaşı ilçesindeki Kurugeçit Şehitlik Mezarlığı'nda taziye ziyaretleri gerçekleştirip mezarlara karanfil bıraktı.

        Gölbaşı Belediyesi'nde konuşan Özel, Gölbaşı'nı siyaset için ziyaret etmediklerini belirterek ilçeye verdikleri önemi anlattı.

        Depremden sonra Gölbaşı'na yedinci kez geldiğini ifade eden Özel, "Ben buraya kendi akrabalarımı ziyarete gidiyormuş gibi geldim. Bunun yanı sıra yakından takip ediyorum. Burada ilk günlerdeki büyük çaresizliği, su şebekesinin tamamen göçmüş olmasının yarattığı zorlukları, o karı, buzu, arama kurtarmada yaşanan büyük çaresizlikleri hep beraber yaşadık. Büyük bir mücadele verildi. Elimizden geldiği kadarıyla CHP'li belediyelerle buraya sahip çıkmaya çalıştık." diye konuştu.

        Partisine mensup belediyelerin sürekli deprem bölgesi illeriyle koordineli hareket ettiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

        "Yine CHP'li belediyeler malum diğer belediyelerden farklı olarak hükümetten bir destek noktasında ya da Ankara'dan bir katkı noktasında hep mahrum oldukları için, hep kendi başlarını bağlamayı bildikleri için kriz dönemlerinde hızla harekete geçen ve birbirleriyle dayanışmayla hareket eden belediyelerdir. Bu yüzden hem deprem sırasında hem de sonrasında çok önemli işler yaptık. Türkiye'de bir örnek gösterilecekse hemşehriniz Abdurrahman Tutdere'nin memleketinde yerinde dönüşüm konusunda harekete geçmesi, 32 bin bağımsız bölüme ruhsat vermesi ve 32 bin aileyi yerinde dönüştürmesi örnek gösterilmeli."

        - "Bu işin parti ayrımı, siyaseti olmaz"

        Dayanışmayla depremin acılarının atlatılmaya çalışıldığını dile getiren Özel, kendilerinin deprem bölgesinde olmadığı yönünde bazı eleştirilerle karşılaştıklarını, deprem bölgesine en sık gelen genel başkan ve parti olduklarını aktardı.

        İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine deprem bölgelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Buradan kendilerine de selam olsun. Zeydan Karalar dün serbest kaldı. İzmir Büyükşehir'in o günkü belediye başkanı Tunç Soyer'in de burada emeği çok. Onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını isteriz. Bolu Belediyemiz bu prefabrik belediye binasını hızla burada yaptı ve elbette ki Gölbaşı'na sadece bu gördüğünüz CHP'li belediye başkanları değil, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları da katkı sağladı. Tokat, Altınordu ve Esenler belediyeleri de buraya geldiler, katkı sağladılar. Allah o belediye başkanlarımızdan da razı olsun. Bu işin parti ayrımı, siyaseti olmaz ama bunu Tayyip Bey'e anlatamıyoruz."

        6 Şubat 2023 tarihinden bu yana CHP'li belediyeler aracılığıyla deprem bölgesinde yaptıkları faaliyetleri anlatan Özel, deprem konutlarıyla ilgili kendilerine yönelik eleştirilere "Dönüyor '455 bin konut yaptık gölgeleyemezsin' diyor. Gölgelemek isteyenin Allah canını alsın. Ne gölgeleyeceğim konutu? Ben istiyorum ki insanlar konutuna girsin, ısınsın, çocuk konteynere mahkum kalmasın. İnsanların şehirleri düzelsin, molozlar kalksın, çukurlar bitsin, şehir şehre benzesin istiyoruz." dedi.

        Deprem bölgesinde bir haftadır temaslarda bulunduğunu hatırlatan Özel, deprem bölgesine her geldiklerinde daha yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti.

        Belediye önünde yoğun bir kalabalıkla karşılandığını anlatan Özel, erken seçim çağrılarını da yineledi.

        Eksikleri gidermek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Özel, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

