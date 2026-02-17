Adıyaman'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Y.U. yönetimindeki 02 AEJ 062 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeki 02 FK 555 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

