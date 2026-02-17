Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 22:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.U. yönetimindeki 02 AEJ 062 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeki 02 FK 555 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Kaymakam Algın, deprem konutları camisini inceledi
        Kaymakam Algın, deprem konutları camisini inceledi
        Haftalık sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Haftalık sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Adıyaman'da kıraç arazide süs bitkisi üretimiyle 20 kişiye istihdam sağladı
        Adıyaman'da kıraç arazide süs bitkisi üretimiyle 20 kişiye istihdam sağladı
        Yemek artıkları mamaya dönüşüyor
        Yemek artıkları mamaya dönüşüyor
        İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı