        Adıyaman Haberleri

        Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları gönüllü çalışma kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:32
        Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları gönüllü çalışma kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım gerçekleştiriyor.


        Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yürüttükleri çalışma kapsamında camilerdeki elektrik, klima ve su tesisatı gibi işlerde çeşitli arızaları gidererek ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Bu kapsamda öğrenciler, kent merkezindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Asım Karaer Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

        Elektrik ve teknik alanlarda eğitim alan öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyor.

        - "Her zaman göreve hazırız"

        Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Kentte din görevlileriyle görüşerek camilerdeki eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda mobilya, elektrik, tesisat ve metal gibi farklı bölümler bulunuyor. Öğrencilerimiz bu alanlarda meslek sahibi olacak şekilde eğitim alıyor. Amacımız öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgi ve becerileri sahada kullanmalarını sağlamak. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' anlayışıyla bu tür etkinliklere başladık. İhtiyaç duyulması halinde kentteki tüm camiler için okulumuz ve öğrencilerimiz her zaman göreve hazırız."

        Camideki çeşitli arızaların giderildiğini ifade eden Çetin, öğrenci ve öğretmenlerin elektrik, klima ve su tesisatı gibi alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yaptığını belirtti.

        Asım Karaer Camisi İmam Hatibi İshak Parlak da camide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Ramazan ayında yapılan çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Parlak, "Camimizin bazı eksikleri vardı. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gelerek bu eksiklikleri giderdi. Bu tür çalışmalar ramazan ayının manevi atmosferini de yansıtıyor." dedi.

        Tesisat bölümü öğrencisi Muhammed Eren Çelebi, ramazan ayında böyle bir çalışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ve camideki su tesisatındaki arızayı giderdiklerini söyledi.

        Elektrik bölümü öğrencisi Berat Uzay Gürbüz ise camideki elektrik arızasını tamir ettiklerini ve bu tür hayırlı işlerde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

