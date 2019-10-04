Öğrenciler hayvanları besledi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret eden öğrenciler hayvanları mama ile besledi.

Adıyaman Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası tarafından ortak etkinlik düzenlendi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle barınakta gün boyu öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte hayvanları besledi. Hayvanlara mama veren öğrencilere ‘hayvan dostu’ rozeti takıldı.

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk yaptığı açıklamada, “Bu günün amacı, tüm canlıların bu dünyada yaşam haklarının var olduğunu, dünyamızın geleceği açısından, bu canlıların varlığını sürdürmesi gerektiğinin ve insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birlikte yaşadığımız bu canlıların düşmanlarımız değil, dostlarımız olduğu ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuz konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Bugün, yeryüzünde 7 milyar insan yaşıyor. 2050 yılında bu rakamın 10 milyara yaklaşacağı öngörülüyor. İnsanlar çoğalıyor ama bizim dışımızdaki canlı türleri için durum, bunun tam tersi. Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatının dengesini bozarak, bir yok oluşa doğru sürüklüyor. Özetle, biz çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız açısından çok önemlidir.

Bu gün ülkemizde birçok hayvanın nesli tükenmiş ya da tehlike altındadır.

Biz insanlar olarak, kendi geleceğimiz açısından da, hayvanları korumak ve onları yaşatmak zorundayız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmalı, hassasiyeti arttırılmalı, mevcut sorunların çözümünü kolaylaştırarak, konuya ilişkin kayda değer mesafeler alınmalıdır” dedi.

ADIYAMAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:14

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.