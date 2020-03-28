Adıyaman’da sel yıktı geçti Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayolu kapandı, parkları su bastı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele döndü. Karayolu ve parklar sular altında kaldı.

Önceki günden beri ilçede etkili olan sağanak yağış gece şiddetini arttırdı. Şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde yağan sağanak yağmur sonrası karayolu ulaşıma kapandı. Gece birkaç saat kapalı olan karayoluna sel sularıyla gelen taş ve topraklar ekipler tarafından iş makineleriyle temizledi. Kazaya neden olmaması için su birikintilerini iş makineleriyle yol kenarına tahliye etti.Bir süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolu ekiplerin çalışması sonrasında tamamen açıldı.

Göksu Çayı üzerinde Cankara köyü yakınlarında köylülerin kullandığı küçük bir köprü sular altında kaldı. Çaydan gelen azgın sular köprüyü sular altında bırakırken, araziler suyun altında kaldı.

Yağışlar ilçe merkezini de olumsuz etkiledi. Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı sele maruz kaldı. Taşan dereden gelen sular parklardaki kilit taşlarını yerinden söktü, aydınlatma direklerini devirdi. Ağaçlar devrilirken, çocuk oyun alanları gölete döndü.

Yağmurun sabaha karşı durmasıyla birlikte Gölbaşı Belediyesi ekipleri Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı’nda temizlik ve onarım çalışmasına başladı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Öcal, “Aşırı yağış olduğundan dolayı dereler taştı. Aşırı yağışlar köprüler, direkleri, ağaçları ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Bizlerde ekiplerimizle beraber parkı eski görünümünü vermek için çalışmalara başladık” dedi.

Mehmet Ali Yıldırım, Gölbaşı Malatya karayolunun sabah 03.30’dan saat 06.30’a kadar kapalı olduğunu ve Karayolları ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında açıldığını söyledi.

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