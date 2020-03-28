Adıyaman’da sel yıktı geçti Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayolu kapandı, parkları su bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da sel yıktı geçti Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayolu kapandı, parkları su bastı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele döndü. Karayolu ve parklar sular altında kaldı.

Adıyaman’da sel yıktı geçti Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayolu kapandı, parkları su bastı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele döndü. Karayolu ve parklar sular altında kaldı.
Önceki günden beri ilçede etkili olan sağanak yağış gece şiddetini arttırdı. Şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde yağan sağanak yağmur sonrası karayolu ulaşıma kapandı. Gece birkaç saat kapalı olan karayoluna sel sularıyla gelen taş ve topraklar ekipler tarafından iş makineleriyle temizledi. Kazaya neden olmaması için su birikintilerini iş makineleriyle yol kenarına tahliye etti.Bir süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolu ekiplerin çalışması sonrasında tamamen açıldı.
Göksu Çayı üzerinde Cankara köyü yakınlarında köylülerin kullandığı küçük bir köprü sular altında kaldı. Çaydan gelen azgın sular köprüyü sular altında bırakırken, araziler suyun altında kaldı.
Yağışlar ilçe merkezini de olumsuz etkiledi. Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı sele maruz kaldı. Taşan dereden gelen sular parklardaki kilit taşlarını yerinden söktü, aydınlatma direklerini devirdi. Ağaçlar devrilirken, çocuk oyun alanları gölete döndü.
Yağmurun sabaha karşı durmasıyla birlikte Gölbaşı Belediyesi ekipleri Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı’nda temizlik ve onarım çalışmasına başladı.
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Öcal, “Aşırı yağış olduğundan dolayı dereler taştı. Aşırı yağışlar köprüler, direkleri, ağaçları ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Bizlerde ekiplerimizle beraber parkı eski görünümünü vermek için çalışmalara başladık” dedi.
Mehmet Ali Yıldırım, Gölbaşı Malatya karayolunun sabah 03.30’dan saat 06.30’a kadar kapalı olduğunu ve Karayolları ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında açıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak
YEREL HABERLER Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak
Jandarma suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma suçlulara göz açtırmıyor
Başkan Toydaş’tan Erkenek İçme Suyu teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Toydaş’tan Erkenek İçme Suyu teşekkürü
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası
YEREL HABERLER Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası
Adıyaman'da, PKK'ya ait sığınak bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman'da, PKK'ya ait sığınak bulundu
Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı
Başkan Kıymaz’dan gazetecilere maske
YEREL HABERLER Başkan Kıymaz’dan gazetecilere maske
Erkenek İçme Suyunda imzalar atıldı
YEREL HABERLER Erkenek İçme Suyunda imzalar atıldı
Polisten kalabalığa megafonlu ‘mesafeli kal’ uyarısı Adıyaman'da işlem yapmak için PTT'ye gelen vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi
YEREL HABERLER Polisten kalabalığa megafonlu ‘mesafeli kal’ ...
ASDEP’ciler kapı kapı dolaşıyor
YEREL HABERLER ASDEP’ciler kapı kapı dolaşıyor
Milletvekili Tutdere’den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den kıyılmış sarmalık tütünle ...
Maden ocağında trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Maden ocağında trafik kazası: 1 ölü
CHP İl Başkanı Binzet: “Sokağa çıkma yasağı getirilsin”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Binzet: “Sokağa çıkma yasağı ...
Köylülerin karantina duyarlılığı Köyüler ‘Evde kal’ çağrısına kulak verdi
YEREL HABERLER Köylülerin karantina duyarlılığı Köyüler ‘Evde kal’ ...
Sumak yok satıyor Kilosu 20 TL’den satılan sumak 40 TL’ye çıktı
YEREL HABERLER Sumak yok satıyor Kilosu 20 TL’den satılan sumak 40 ...
Kahta'da sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor
YEREL HABERLER Kahta'da sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor
Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi
YEREL HABERLER Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Başkan Dağtekin’den evde kal çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den evde kal çağrısı
Yaşlılara evde yemek servisi
YEREL HABERLER Yaşlılara evde yemek servisi
Adıyaman baştan aşağı dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman baştan aşağı dezenfekte ediyor
Alperenler Muhsin Yazıcıoğlu’nu anıyor
YEREL HABERLER Alperenler Muhsin Yazıcıoğlu’nu anıyor
Pazar esnafı korona virüsü konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Pazar esnafı korona virüsü konusunda bilgilendirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X