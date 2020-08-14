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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İHA

Adıyaman'ın Besni Belediyesi tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Besni Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Besni Belediyesi tarafından uygulamaya konulan “Emanet çarşısı” projesi ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı gerçekleştiriliyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal yardımlaşma hizmetleri kapsamında “Emanet çarşısı” olarak adlandırılan proje kapsamında gıda paketleri Besni Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor.
Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımıza devam ederek, ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurmak ve belediyemizin de sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde gerekli yardımların ulaştırılması noktasında kurmuş olduğumuz “Emanet çarşısı” projesi ile yardımlarımız devam edecektir” diye konuştu.

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