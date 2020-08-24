Adıyaman’da ‘Udumbara’ çiçeği görüldü

Nadir görülen Udumbara Çiçeği Adıyaman’da Antep fıstığı üzerinde görüldü.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde bir vatandaş kendilerine ait fıstık bahçesini gezdiği sırada Antep Fıstığı üzerinde Udumbara Çiçeğini fark etti. Çiçeği fark eden vatandaş, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını ve oldukça şaşırdığını vurguladı.

Udumbara Çiçeğinin Budistlere göre 3 bin yılda bir açan bir çiçek olduğu öğrenildi.

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