Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi ile Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi arasında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ÇelikhanSürgü karayolu 7. Kilometresi Balıkburnu Mevkiinde meydana geldi. Sürgü istikametinde ilerleyen İsmail Şanlı yönetiminde iş makinesi yüklü 34 JF 1060 plakalı Mercedes marka Tır ile karşı istikametten gelen İlyas Zeytin idaresindeki plakalı öğrenilemeyen Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İlyas Zeytin ile aynı araçta bulunan Ali Zeytin ve Zeynep Zeytin yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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