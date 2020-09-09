Asansör boşluğunda korkutan yangın Yangın dolabına sayaç engeli

Adıyaman'da 6 katlı bir binanın asansör boşluğunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Binada bulunan yangın dolabına engel olan doğalgaz sayacı dikkatlerden kaçmadı.



Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı yangını olarak alınan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çıkan yangının çatıda olmadığını asansör boşluğunda olduğunu tespit etti. Ardından ekipler buradaki bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alan atık malzemeleri söndürdü. Mahalleli ile bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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