İlköğretim Haftası buruk başladı

İlköğretim Haftası etkinlikleri korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl buruk başladı.

1418 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan İlköğretim Haftası kutlamaları Adıyaman’da çelenk töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Valiliği önünde Atatürk Büstüne çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Pandemi nedeniyle İlköğretim Haftasını coşkulu bir şekilde kutlayamadıklarını dile getiren Ahmet Alagöz, “İlköğretim Haftası 1418 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır. Ancak pandemi nedeniyle coşkulu bir şekilde maalesef kutlayamadık. Bu sene arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşmedi. İnşallah ülke olarak bu hastalıktan kurtuluruz. Daha güzel, daha heyecanlı günlerde bu tür etkinlikleri kutlayacağımızı ümit ediyorum.

İnşallah önümüzde hafta anaokulları ve ilk okullarında oryantasyon dönemi de olsa yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. İlk hafta sadece 1 gün, ikince haftada 2 gün yüz yüze eğitim verilecek. Umut ediyoruz üçüncü hafta ise normal eğitime geçeriz. Bütün okullarımız her yönüyle eğitime hazır. Hiçbir eksiğimiz yok. Çocuklarımızın en ufak sorun yaşamamasıdır. İnşallah daha sağlıklı günlerde eğitim ortamına kavuşmak dileğiyle 20202021 eğitim yılının hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim” diye konuştu.

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