Adıyaman’da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman’da 1 terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yıldırım5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Bağtepe köyü Yedioluk mezrası kırsalında operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gizlendiği yer tespit edilen terörist, sabaha karşı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun sürdüğü öğrenildi.
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