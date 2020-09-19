El freni çekilmeyen otomobil motosiklet ve otomobile çarptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aracını park ederek aracından inen sürücü el frenini çekmeyi unutunca araç yaklaşık 600 metre ilerleyerek ışıklarda bekleyen motosiklet ve otomobile çarparak durabildi.

Olay, Yenikent'te meydana geldi. Serhat Okur, 06 AF 6345 plakalı Volkswagen marka otomobilini yol kenarına park etti. Sürücü indikten sonra otomobilin ilerlediğini fark etti. Otomobil yaklaşık 600 metre kaldırım kenarına sürterek ilerledi ve Merinos Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cihan Güneş sevk ve idaresindeki 02 DE 059 plakalı motosiklet ile Fadime Yılmaz sevk ve idaresindeki 34 CTL 203 plakalı Volkswagen marka otomobile çarparak durabildi.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü otomobilin hızla üzerine doğru geldiğini fark etmesi üzerine son anda kendisini motosikletin üzerinden atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada aracın altında kalan motosiklet ise alev aldı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürerek yangının büyümesine engel oldu.

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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