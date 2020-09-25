Adıyaman’da, bonzainin ham maddesi ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzainin ham maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.U., isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramalarda 7 ayrı paket halinde toplam 268 gram bonzai, 511 gram bonzainin ham maddesi, 2 ayrı bidon içerisinde 214 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken İ.U., isimli şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.