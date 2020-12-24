Camını kırdıkları otomobilden parayı çalıp, kaçtı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içindeki çantadan 2 bin 500 TL'yi çalıp, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi´nde meydana geldi. Park halindeki 44 NB 772 plakalı otomobilini camının kırık olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çağırılan otomobil sahibi, araçta bulunan çantadaki 2 bin 500 TL paranın çalındığını fark etti. Polis, otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.FOTOĞRALIDHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-12-24 20:38:15
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