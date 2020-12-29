Adıyaman'da, akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, akrabalar arasında borçalacak nedeniyle çıkan kavgada Sıddık Mermer (46), Halit Mermer (68) ve Abdullah Mermer (44) tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Küçükoluklu köyünde meydana geldi. Akrabalar arasında, borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürüde kavgaya dönüşen olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Sıddık Mermer, Halit Mermer ve Abdullah Mermer'e isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Yaralanan 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Jandarma ekipleri tarafından köyde güvenlik önlemi alındı. Olayı duyarak, yaralılarının tedavi gördüğü hastaneye gelenler arasında da arbede çıkarken, jandarma müdahale etti. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-29 16:00:33



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