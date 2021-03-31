Çatıda intihar girişimini polis engelledi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan Turay C. (30), polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Hoca Ömer Mahallesi´nde öğleden sonra 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ve sağlık ekipleri de önlem aldı. Çatıya çıkan polis ekipleri, bir saat süren çabanın ardından Turay C.'yi ikna etti. Ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Turay C., ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-03-31 16:04:40



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