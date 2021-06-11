Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tümay Ferruh (14), idaresindeki elektrikli bisiklet ile Zeynal Taştan idaresindeki 07 APL 327 plakalı Peugeot marka otomobille Atatürk Caddesi belediye binası önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Tümay Ferruh yaralandı. 14 Yaşındaki yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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