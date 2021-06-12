Apartman yöneticisinden bina sakinlerine hijyen paketi

Adıyaman’da bir apartman yöneticisi bina sakinlerine dezenfektan, kolonya, maske ve çocuklar için şeker dağıttı.

Ramazan ayı başta olmak üzere diğer aylarda da hayır işlerine önem veren Mehmet Ulum, bu kez kendi apartmanında sıra dışı bir etkinlik yaptı. Apartman yöneticisi olan Mehmet Ulum site sakinlerine kolonya, dezenfektan ürünleri ile maske ve çocuklar için şeker dağıtımı yaptı.

Mehmet Ulum, salgınla mücadele kapsamında site sakinlerine küçükte olsa bir katkı sağlamak istediklerini belirterek, “Salgın sürecinden hepimiz etkilendik. Son dönemdeki aşılama çalışmalarının da hız kazanması ile Allah’ın izniyle bu zorlu süreci de dayanışma ile hep birlikte atlatacak, özlediğimiz o eski sağlıklı günlere kavuşacağız” diye konuştu.

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