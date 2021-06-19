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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın doğum hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

İHA

Kadın doğum hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Geçtiğimiz yıl temeli atılan ve ‘Akıllı hastane’ modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor.
55 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve fiziki gerçekleşmenin yüzde 30 civarında olduğu kadın doğum hastanesinin 2023 yılının ilk aylarında bitirilerek hizmete sunulması hedefleniyor.
Adıyaman’ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek bir donanımla inşa edilen kadın doğum hastanesinin çatı katında acil durumlar için bir helikopter pisti, hastane bünyesinde ayrı bir onkoloji binası, ışın tedavisinin yapılabileceği radyoterapi merkezi, tüp bebek merkezi ve kreş olacak. Hastane tamamlandığında 400 yataklı Devlet Hastanesine de tünelle geçiş sağlanacak.
Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış’la birlikte 300 Yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Çuhadar ve milletvekilleri, hastanenin mevcut durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Hastane inşaatının seri bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da sağlık alanında yapılan yatırımlarla büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını görüyoruz. Fiziki altyapı iyileştirilmesinin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak Adıyamanlı vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla çok daha nitelikli hale gelecek olan bu önemli eserin ilimize kazandırılmasında başta cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza, milletvekillerimize ve bu anlamlı projeye katkı sağlayan, emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu önemli eserin açılış kurdelesini hep birlikte keseriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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