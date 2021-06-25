Gölbaşı’nda silajlık soya tohumu dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere silajlık soya tohumu dağıtıldı.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan besiciliğinde ön sıralarda olan ve mera alanının en yüksek olduğu Yeşilova köyünde üreticilere silajlık soya tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz yaptığı açıklamada "Silajlık soya fasulyesi ülkemizde oldukça gündemde olan yüksek besin ve protein sağlayan bir yem bitkisidir. Ekerken dekara 810 kilogram tohum atılır. Birinci ürün olarak ekildiği gibi ikinci ürün olarak da ekilmektedir. Biz Yeşilova köyünde hasadı yapılan buğday ve arpa sonrası ikinci ürün denemesi yapacağız. Soya ile birlikte mısır ektirip karışık silaj yaptırılacaktır. Hayvanlarını besleyen üreticilerimiz fabrika yeminden yüzde 75 oranında tasarruf sağlayabilirler. 90110 gün sonra yeşil olarak biçilecek soya için dekara 34 ton yeşil ot bekliyoruz. İl müdürlüğümüz tarafından demonstrasyon amaçlı verilen 400 kilogram tohum 4 üretici üzerinde toplam 40 dekar alanda uygulanacaktır” diye konuştu.

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