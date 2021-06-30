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Başarılı sporcular, Kılınç ile bir araya geldi

İHA

Başarılı sporcular, Kılınç ile bir araya geldi

Adıyamanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
7 Bölgeden 7 başarılı sporcu arasına girerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan reklam filminde oynayan Adıyamanlı Milli Sporcu Ayşe İkra Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.
Aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan babası Erdal Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Kılınç’a milli takım forması hediye eden Avrupa MuayThai Şampiyonu unvanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan ve babası, kendilerini kabul eden Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Ayşe İkra Erdoğan ile gurur duyduklarını dile getirerek, böyle başarılı sporcuların herkese örnek olmasını ve Adıyaman’daki sporcu sayısının böylelikle artmasını temenni ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti.

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