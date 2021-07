AK Parti heyeti tütüncü esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış tütüncü esnafları ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Tarihi Oturakçı Pazarında tütüncü esnafı ile bir araya gelen heyet, esnafların sorunlarını dinleyip, kooperatifleşme süreciyle ile bilgi alış verişinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tütünün Adıyaman ekonomisi için vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirterek, “Burada üreticilerimizin ve esnaflarımızın sorunlarını dinledik. Bu sorunlar ışığında kooperatifleşme süreci ve piyasaya pazarlama hususlarını detaylıca istişare ettik. Adıyaman’ın tüm meselelerinde olduğu gibi tütün meselesinde de tüm paydaşlarımızla sorunlara odaklanmak yerine çözüm yollarının ve çözümün parçası olmamız gerekiyor. Çiftçilerimiz ve tütüncü esnaflarımız, bizler için şehrimizin en kıymetli emekçilerinden. Onları daima dinlemek ve desteklemek hep ilk sıralardaki konularımızın başında gelmektedir. Bizim için aslolan Adıyaman ve Adıyaman'ın tütünüdür, biz halkımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bugün de burada kardeşlerimizle bir araya gelerek dertlerini ve varsa aksaklıkları dinleyerek notlarımızı aldık. Şunu da özellikle belirtmek isterim; hiç kimse ekmeğimiz olan tütün üzerinden siyaset yapmasın. Gelin hep birlikte problemlere odaklanalım. Her zaman söylüyorum; eleştiriye de kaygı beyanına eyvallah. Ama tek şartla, sonraki adımımız makulü bulmak, yapıcı olmak ve sorunları çözmek olsun. Bunun ötesinde yapılacak her eylem ve hareket hem sorunu büyütmekten öteye gitmez hem de Adıyaman'ımızın huzurunu bozar. Birlik içinde huzurla kalmak için birbirimizi dinleyerek sorunları çözme gayretindeyiz" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, tütün üreticilerinin her zaman yanında olduklarını ve sorunlarla mücadele edeceklerini söyleyerek, dün olduğu gibi bugün de yarında her zaman üreticilerin yanında yer alacaklarını söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'ta tütünün Adıyaman için önem arz ettiğini ifade ederek, "Tutuklu yargılamaları devam eden kardeşlerimiz için, avukatlar ile görüştük, başsavcımız ile görüşüyoruz, konu yargıya intikal etti. Elbette bu süreçte hukuka müdahalemiz söz konusu olamaz. Nihai kararı hakimlerimiz savcılarımız verecektir. Bizler elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti heyetine teşekkür eden tütüncü esnafları ise sorunlarının kısa sürede çözüleceğini umut ettiklerini söyledi.

