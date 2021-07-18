Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Işık idaresindeki (17), elektrikli bisiklet Cumhuriyet mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada Fatih Işık yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.