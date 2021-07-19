Milletvekili Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın mesajında, milli ve manevi değerlerin en başında bayramların geldiğini belirterek, milletçe bir olduğumuz günlerin başında geldiğini söyledi.

Aydın mesajında, “Sevincimizin, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, dayanışmanın ve kucaklaşmanın, milletçe bir olmanın en büyük hazzının yaşandığı bu müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne sebeple olursa olsun tüm kırgınlıkların sona erdirilmesine, yaraların sarılmasına, hüzün ve kederin sona ermesine vesiledir bayramlarımız. Bu sene de Kurban Bayramımızın, milletçe birbirimize sımsıkı sarıldığımız, her günün bayram sevincinde yaşanılmasına, huzur ve barışın tesisine imkan verecek duygularla yaşanılması en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve hemşerilerimin Mübarek Kurban Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, nice sevinçlere, mutluluklara ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlam’dan niyaz ediyorum” dedi.

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