Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bayram Korkmaz (71), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Kesmetepe Beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan 10 çocuk babası Bayram Korkmaz, 02 DB 697 plakalı traktörü ile çalışmak için tarlaya gitti. Bayram Korkmaz yönetimindeki traktör, tarladayken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Korkmaz´ı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bayram Korkmaz´ın cansız bedeni morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-08-01 01:31:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.