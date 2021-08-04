Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

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Adıyaman’da, su kuyusuna düşen köpek, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dardoğan Köyü yakınlarında bulunan 4 metre yüksekliğindeki ağzı açık olan bir su kuyusuna düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, açlıktan bitkin hale düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kuyuya düşen köpek bulunduğu yerden çıkarıldı. Karnı doyurulan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştırılarak serbest bırakıldı. Vatandaşlar, AFAD ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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