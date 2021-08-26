Halil Çoban, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor Önce spor yapıyor, sonra davarların peşinde koşuyor

Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonasına hazırlanan Halil Çoban, günün belirli saatlerinde şampiyonaya hazırlık, belirli saatlerinde ise çobanlık yapıyor.

Daha önceki yıllarda Türkiye ikincilliği ve dünya beşinciliği başarıları elde eden Halil Çoban, bu yılki hedefi Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonu olmak. Ailesinin küçükbaş hayvan sürüsüne çobanlık yapan sporcu, hayvanlarını güderken türkü söylemeyi de ihmal etmiyor. Keçileri kırpan sporcu çoban, kendi imkanlarıyla Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonasına katılacak.

Hem davarın önüne gideceğini hem de Avrupa’da Türkiye’yi ve Adıyaman’ı en güzel şekilde temsil edeceğini vurgulayan Halil Çoban, “Az önce spor salonunda sporumuzu yaptık, Avrupa Şampiyonasına hazırlandık şimdide geçimimizi sağlamak için hayvanların yanına geldik ve onları otlatıyoruz. Dediğimiz gibi bu işler bu kolay olmuyor emek vermek gerekiyor, yürekten inanmak gerekiyor, bazı şeyleri de zorlamak gerekiyor. Yarışmacıya moral olarak da olsa, küçükte olsa bir destek çıkılsa emin olun çok çok farklı yerlere geleceğiz. Tabi azim öncelikle insanın içinden gelecek. Bir hedefe kitleneceksin ve çok fazla isteyeceksin ki ondan sonra gerisi geliyor zaten. Bizlerde doğma büyüme kendimizde köylü olduğumuz için babamızda hayvancılıkla uğraşıyor. Bizlerde ister istemez gözümüzü hayvancılığın içerisinde açtık ve halen küçükbaş besliyoruz. Dediğimiz gibi hem hayvancılıkla uğraşıyoruz hem de Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. Allah kısmet ederse 3 Eylül’de Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanacağız. Çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Şimdi ister istemez bizim çevre olsun yada coğrafya olsun biraz küçümsemeyi yada hemen dalga geçmeyi çok severler. İşte eskiden çobandı bak şimdi neler oldu, eskiden çobandın şimdi bir yerlere geldin diye küçümseyici, alaycı bazen arkadaşlar ortamları oluyor. Çok şükür bu durumları aştık. Daha doğrusu ben kendimi aştım, duymuyorum bile. Ben gerektiği zaman koyunların önüne de giderim gerektiği zaman Avrupa’da Türkiye’mi, Adıyaman’ımı güzel bir şekilde temsil ederim” dedi.

Sporcu Halil Çoban’ın köylüsü ve arkadaşı olan Ahmet Taşkın ise, “3 Eylülde Avrupa Şampiyonası var Halil Çoban arkadaşımıza başarılar dileriz. Tabi kolay değil hem spor salonunda hem de hayvancılıkla uğraşmak, her ikisini bir arada yürütmek zor oluyor tabi. Hayvanlara gelmese geçim sıkıntısı olacak, spor salonuna gitmese şampiyonaya hazırlanıyor. Azimli, kendisine başarılar dileriz. İnşallah iyi bir derece elde eder ve şampiyonayı kazanır inşallah” diye konuştu.

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