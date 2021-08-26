Samsat'ta güneş enerjisi ile tarımsal sulama yapılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde vatandaşlar güneş enerjisi sistemi kurarak tarımsal sulama yapıyor.

Son yıllarda önemi ve kullanımı gittikçe artan güneş paneli uygulamaları, pek çok alanda kullanıcılarına enerji avantajı sağlıyor. Elektrik ve su şebekesine bağlı kalınmadan tarımsal alanların su ihtiyacını gidermeyi sağlayan bu sistem ile hiçbir ücret ödenmeden günün tamamında sulama yapılabiliyor.

Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde Memet Tepe isimli vatandaş kurduğu 22 kw 30 beygir gücünde güneş enerji sistemi ile 150 dönümlük nar bahçesini çok daha uygun şekilde sulayabilir, maliyetleri en aza çekerek giderlerde tasarruf sağlıyor.

Samsatlı çiftçilerden Memet Tepe modern tarım tekniklerinin kullanılması gerektiğini, ekonomik anlamda kullanıcılarına büyük tasarruf sağlayan güneş enerji sisteminin aynı zamanda çevre ve doğa dostu bir sistem olduğunu ifade etti.

Tepe, "Sulanacak arazilerimizde elektrik akımı uzak. Yakın olması bile çok pahalı bir gider kalemi. Yaptırdığımız güneş paneli sistemi ile hiçbir şebekeye gerek kalmadan sulama yapıyoruz. En basit bir şekilde sulama sırasında harcanacak olan enerji yerine çok daha uygun maliyetli olan güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerini bütün çiftçilerimize öneriyoruz. Baraj kıyısında arazilerimiz var. Bu arazilerimiz sulama birliği alanına girmiyor. Kuru tarım artık cazip bir tercih değil. Bu nedenle sistemimizi kurduk ve 150 dönümlük nar bahçesi kurduk. En az maliyetle üretim yapmanın yollarını her zaman arayacak ve uygulayacağız" diye konuştu.

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