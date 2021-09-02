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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı üzüm üreticilerine makine desteği

İHA

Adıyamanlı üzüm üreticilerine makine desteği

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının koordinesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteği ile Adıyamanlı 45 üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsalda yaşayan vatandaşların geleneksel faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve tarımsal teknolojik ürünlerden faydalanabilmeleri için başlattığı tarıma destek projelerini aralıksız sürdürürken 112 Bin dekarlık üretim alanı ile Türkiye’nin en önemli bağcılık merkezlerinden birisi olan Adıyaman’da, 45 üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi dağıtımı yapıldı.
Makinelerin dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve üzüm üreticileri katıldı.
Makine dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Bilindiği gibi Adıyaman bir tarım kenti ve önemli bir üzüm üretim bölgesi. Adıyaman, Türkiye’de bağcılık üretimi yapılan 74 il içerisinde 11. sırada yer almaktadır. Bunların başında endemik tür dediğimiz Besni ve Gölbaşı ilçelerimizde üretimi yapılan ve coğrafi işareti alınan Peygamber üzümü gelmektedir. Adıyaman’ın yıllık üzüm üretim miktarı 68 Bin 962 ton olup, bu üretim rakamı ile Türkiye sıralamasında 13.sırada yer almaktadır. Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin emeği var. Pestil, pekmez ve sucuk gibi ürünlerin üretimindeki en büyük işçilik üzüm suyunu sıkmaktır. Tarım ve orman müdürlüğümüz ile Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığımızın koordinesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman destekleri ile yürütülmekte olan hijyenik koşullarda üzüm işleme faaliyetlerini yaygınlaştırma projesi kapsamında bugün 45 üreticimize birer adet üzüm sıkma makinesi teslim edeceğiz. 443 Bin 900 TL tutarındaki proje bütçesinin yüzde 70’i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızca finanse edilmekte olup, bütçenin yüzde 30’u ise üreticilerimizden katkı payı alınarak yürütülmektedir. Bu proje kapsamında üzüm sıkma makinelerini üreticilerimizin kullanımına sunarak pekmezlerini daha kolay elde etme ve kaliteli üretim imkanına kavuşturmuş olacağız. Üzüm ezmede elde edilen kolaylık nedeni ile çok sayıda üretici üzümlerini pekmez olarak değerlendirme yolunu seçmiş olacaktır. Üzüm üreticilerimizin işini büyük ölücüde kolaylaştıracak böyle güzel bir projeyi hazırlayan tarım ve orman il müdürlüğümüz ile ziraat odası başkanlığımıza ve bu projeye finansman desteği sağlayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyor, makinelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşma sonrası Vali Mahmut Çuhadar, 45 üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi dağıttı.

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