Adıyaman nerede? Adıyaman hangi bölgede, komşu illeri neler?

ADIYAMAN NEREDE?

Adıyaman, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Fırat Nehri’nin batısında, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan tarih dolu bir şehirdir. Bereketli ovaları, kadim uygarlıklardan kalan izleri ve mistik atmosferiyle, Anadolu’nun hem kalbinde hem de ruhundadır. Şehrin konumu, Mezopotamya’nın kuzey sınırına oldukça yakındır. Bu nedenle Adıyaman, tarih boyunca birçok medeniyetin buluşma noktası olmuştur: Kommagene Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları burada iz bırakmıştır. Bu toprakların en önemli simgesi olan Nemrut Dağı, yalnızca Adıyaman’ın değil, tüm dünyanın gözünde bir kültür hazinesidir.

ADIYAMAN HANGİ ŞEHİRDE?

Adıyaman, aynı adı taşıyan Adıyaman ilinin merkezidir. Şehrin nüfusu yaklaşık 650 bin kişi civarındadır. İl merkezi, dağların ve vadilerin arasında uzanan geniş bir ovada kurulmuştur. Merkez, hem ticaret hem turizm açısından kentin kalbidir. Kent merkezinde yer alan Ulu Camii, Adıyaman Kalesi, Yeni Saray Caddesi ve Otogar çevresi, şehrin sosyal yaşamının odak noktasıdır. Tarihî dokuyu koruyan Eski Kahta, Gerger, Besni ve Gölbaşı gibi ilçeler ise Adıyaman’ın kültürel çeşitliliğini gözler önüne serer.