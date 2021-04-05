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Adli Tıp Kurumu personel alımı! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personeller için başvuru şartları ve başvuru tarihleri adaylarla paylaşıldı. Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir?

Adli Tıp Kurumu personel alımı! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir?

Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalıştırılmak üzere 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager),24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacak. İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde göre yapan Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager),24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI SINAVLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

2021 ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının (silahlı ibareli) sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI SINAVI NEREDE YAPILACAK?

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

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