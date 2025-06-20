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        Adliyeye silahla girmek istedi

        Kayseri'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Kayseri Adliyesi'ni ziyaret edeceği gün x-ray cihazında çantasındaki ruhsatsız tabanca ile yakalanan kadın kısa süreli paniğe neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:01
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        Adliyeye silahla girmek istedi
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        Kayseri'de 54 yaşındaki F.K., çantasında ruhsatsız tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da saat 16.00 sıralarında ziyaret ettiği adliyede kısa süreli panik yaşandı.

        Olay, saat 10.15 sıralarında Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. F.K. isimli kadın, iddiaya göre bir avukat ile görüşmek için Kayseri Adliyesi'ne geldi. Güvenlik kontrol noktasındaki görevli polis tarafından x-ray taramasına yönlendirilen kadının çantasında cihazda görevli polis memurunun dikkati ile ruhsatsız tabanca tespit edildi. Kadının üzerindeki tabancaya el konuldu. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün x-ray cihazında çantasındaki ruhsatsız tabanca ile yakalanan kadın kısa süreli paniğe neden oldu.

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