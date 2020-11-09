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Adnan Bali kimdir? Adnan Bali nereli ve kaç yaşında? Adnan Bali ne iş yapıyor?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında Adnan Bali geliyor. Sosyal medyada sık sık adı anılan Adnan Bali kimdir? Adnan Bali nereli ve kaç yaşında? Vatandaşlar tarafından merak edilen Adnan Bali ne iş yapıyor?

Adnan Bali kimdir? Adnan Bali nereli ve kaç yaşında? Adnan Bali ne iş yapıyor?

Adnan Bali, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri. Ekonomi dünyasında sık sık adı duyulan Adnan Bali kimdir? Vatandaşlar Adnan Bali'nin hayatını araştırıyor. Adnan Bali nereli ve kaç yaşında? Adnan Bali ne iş yapıyor?

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. Türk bankacı. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır. Halen aynı yerde ve pozisyonda çalışmaktadır.

AHMET BALİ NE İŞ YAPIYOR?

Adnan Bali, Türkiye İş Bankası Genel Müdürüdür.

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