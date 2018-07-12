Adnan Oktar'ın avukatı: Operasyonun şoku daha üzerinde

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Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyonla İstanbul'da gözaltına alınan ve mal varlığına el konulan Adnan Oktar'la görüşen avukatı Oktar'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu ancak operasyonun şokunun daha üzerinde olduğunu söyledi.

Avukat Atanur Demir, meslektaşı Heyam Fidan ile Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi karşısında Adnan Oktar ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "İlk görüşmemiz gözaltıyla ilgili bir usulsüzlük söz konusu mu? Üzerinde bir baskı var mı? Gözaltına hukuka aykırılıklar var mı? Bunları tespit için görüşme yaptık. Herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Kendisinin bir takım talepleri oldu. Çamaşır, ilaç gibi. onları karşılayacağız.Savunma ile ilgili bir görüşme yapmadık çünkü zaman kısıtlıydı. Şimdi gireceğiz savunma ile ilgili görüşmelerimizi yapacağız." dedi.

Demir "Operasyonla ilgili çok detaylı konuşmadık çünkü daha operasyonun şoku üzerinde. Bu konuyla ilgili aslında düşünmek de istemiyor. Genel olarak diyor ki; bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi, üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kendisini 'Adnan Hoca'nın müridi' olarak tanımlayanlara yönelik dün sabah erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Adnan Oktar'a ait ev ve işyerlerine baskın yapıldı. ''Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 171 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca arama yapılan yerlerde ele geçirilen kıymetli her türlü mal ve eşyaya da el koyma kararı verdi.

Anadolu Ajansı şüphelilerin şirket, vakıf ve derneklerine kayyum atandığını da bildirdi.

Oktar'ın avukatı gözaltı ve mal varlığına tedbir konulması kararlarına itiraz edeceklerini de söyledi.

"Adnan Oktar Suç Örgütü"

Sabaha karşı başlatılan operasyonla ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Adnan Oktar Suç Örgütü" ifadesinin de yer aldığı şu açıklamayı yaptı:

"Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır"

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'Kırgın değilim ama şaşkınım.'

Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Oktar'ın korumalarının kısa bir süre polise direndikleri de iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinde, gözaltı işlemleri sırasında telefonla ulaşıldığı söylenen Oktar'a atfen şu açıklamalar yer aldı:

"İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip beyin İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Seçimlerde Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekledik. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılaması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip beyin de içişleri bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."

Adnan Oktar'a ait olan ve internet üzerinden yayın yapan A9 kanalının Facebook hesabındaki son mesajlardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ile ilgiliydi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi vatanımıza, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Tayyip Hocam hayır yolunda olduğu için, İttihadı İslam yolunda olduğu için inşaAllah sırtı yere gelmeyecek."

"İngiliz derin devletinin oyunu"

Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu sırada medya mensuplarının operasyonla ilgili sorularına, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunu" yanıtını verdi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1016989198195347457

Birkaç ay önce iddiaları ile öne çıkan Ceylan Özgül de şikayetçi

Kendisini "uzun süre bu yanlışa düşenlerden ve aldananlardan" olarak tanımlayan ve grubun içinden "kaçarak" ayrıldığını söyleyen Ceylan Özgül de şikayetçi olarak son soruşturmaya katıldığını duyurdu.

Özgül, Instagram hesabından Mart ayı içinde yaptığı "kamuoyuna duyuru" başlıklı açıklamada, "içeride her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

Ceylan Özgül, şantaj, tehdit ve algı operasyonlarının yapıldığını da iddia etmişti.