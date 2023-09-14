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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray transferi kapattı mı? Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'de son durum! GS Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray transferi kapattı mı?

        Transferde son iki güne girilirken Galatasaray takviye çalışmalarını sürdürüyor. Gökdeniz Gürpüz transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Eyüp Aydın'dan gelecek haberi bekliyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 14.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:25
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        Galatasaray transferi kapattı mı?
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        Transfer döneminin kapanmasına iki gün kala hareketlilik de azaldı. Yabancı kontenjanını dolduran Galatasaray'da gözler yerli rotasyonuna dönerken sarı-kırmızılılar da transferi büyük ölçüde noktaladı.

        SALİH ÖZCAN RAFA KALKTI

        6 numara bölgesine Salih Özcan'ı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, ağustosun son günlerinde Borussia Dortmund'la masaya oturmuş ve oyuncuyu da ikna etmişti.

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        Sarı-siyahlıların, Salih'in bölgesinde tecrübeli bir alternatifin olmaması nedeniyle bonservis bedeli taleplerinde yüksekten uçması bu transferin önünü tıkadı. Almanya'da transfer döneminin kapanmasından sonra ise büyük bir sürpriz olmazsa Salih Özcan ismi rafa kalktı...

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        GÖKDENİZ GÜRPÜZ'DE SORUN YOK

        Geleceğe yönelik oyuncular da arayan Galatasaray, U17 Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı. Borussia Dortmund II'den transfer edilen oyuncunun, 18 yaşının altında olması nedeniyle transferi, FIFA kuralları gereği resmiyete kavuşmazken herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. Gökdeniz Gürpüz'ün transferinin resmiyete kavuşması için ya oyuncunun 18 yaşına girmesi ya da ailesinin İstanbul'a taşınması gerekiyor.

        EYÜP AYDIN'DA PÜRÜZ VAR

        Sarı-kırmızılıların, transfer için girişimler yürüttüğü diğer bir isim ise Bayern Münih'in altyapısında yetişen Eyüp Aydın... Alman ekibi ile uzun süre önce masaya oturan Eyüp için yaklaşık 1 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı.

        Oyuncuyu aylar önce İstanbul'a getiren ve Fenerbahçe mücadelesinde stadında ağırlayan sarı-kırmızılılar, Eyüp'ün ailesinin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Genç futbolcunun ailesinin, Eyüp'ün Türkiye'de oynamasına dair çekincelerinin bulunduğu; Galatasaray'ın da haber beklediği öğrenildi.

        Bayern Münih II'de forma giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın ön libero, Borussia Dortmund U19 takımında oynayan Gökdeniz Gürpüz ise 8 numara bölgesinde görev alıyor.

        SAĞ BEKE TAKVİYE DÜŞÜNÜLMÜYOR

        Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Avrupa listesine dahil edilmeyen Leo Dubois'nın lisansının askıya alınması gündemde... Kendisine gelen teklifleri yetersiz bulan Fransız futbolcunun lisansının doldurulması durumunda ise sağ beke takviye düşünülmüyor.

        Okan Buruk'un altyapıdan yetişen ve henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Ali Turap Bülbül'e şans verebileceği; diğer yandan Kaan Ayhan'ın da bazı maçlarda bu bölgede kullanabileceği belirtiliyor.

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