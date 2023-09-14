"Hatalı sollama" facia getirdi! Aksaray'da can kayıpları ve yaralılar var
Aksaray'da, hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen ve 3 aracın karıştığı feci kazada, aynı otomobildeki elektrik ustası 3 işçi öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı
Aksaray'daki feci kazada 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi.
İnşaatlarda çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses (53), yönetimindeki otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen İsmet Altın (68) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18), olay yerinde hayatlarını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki Aşire Altın (53) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.