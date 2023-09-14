KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi 8 Eylül haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 15 milyar 719 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece son 3 haftada KKM hesaplarında 75 milyar 342 milyon TL düşüş yaşanmış oldu

Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini göstermeye devam etse de hesaplardaki gerileme hızı düştü.

BDDK 8 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 332 milyar 606 milyon lira ile son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

8 Eylül haftasında KKM hesaplarında 15 milyar 719 milyon liralık düşüş yaşandı. Düşüş, 1 Eylül haftasında 20 milyar 327 milyon TL, 25 Ağustos haftasında ise 39 milyar 295 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Böylece son 3 haftada KKM hesaplarında 75 milyar 342 milyon TL düşüş yaşanmış oldu.

Tarih KKM toplam (milyon TL) Değişim (milyon TL) 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16 11.08.2023 3.357.708,43 75.337,36 4.08.2023 3.282.371,07 149.903,06 28.07.2023 3.132.468,01 58.563,00 21.07.2023 3.073.905,01 111.629,93 14.07.2023 2.962.275,08 115.599,85 7.07.2023 2.846.675,23 107.281,14 27.06.2023 2.739.394,09 19.785,61 23.06.2023 2.719.608,48 91.295,49 16.06.2023 2.628.312,99 52.309,73 9.06.2023 2.576.003,26 42.396,24 2.06.2023 2.533.607,02 34.879,90 26.05.2023 2.498.727,12 100.558,12 18.05.2023 2.398.169,00 51.413,19 12.05.2023 2.346.755,81 143.630,96 5.05.2023 2.203.124,85 85.534,24 28.04.2023 2.117.590,61 137.797,73 20.04.2023 1.979.792,88 89.208,51 14.04.2023 1.890.584,37 113.753,90 7.04.2023 1.776.830,47 75.767,28 31.03.2023 1.701.063,19 28.229,98 24.03.2023 1.672.833,21 33.071,32 17.03.2023 1.639.761,89 36.343,89 10.03.2023 1.603.418,00 26.227,24 3.03.2023 1.577.190,76 25.365,53 24.02.2023 1.551.825,23 51.973,03 17.02.2023 1.499.852,20 16.433,22 10.02.2023 1.483.418,98 27.682,69 3.02.2023 1.455.736,29 48.892,08 27.01.2023 1.406.844,21 21.198,68 20.01.2023 1.385.645,53 12.230,77 13.01.2023 1.373.414,76 3.405,67 6.01.2023 1.370.009,09 -45.293,48

20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

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Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

Bugün ise (14 Eylül) Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.