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        Pendik'te kimyasal alarmı! Refüje bırakılan bidon paniğe yol açtı

        İstanbul Pendik'te kimyasal alarmı yaşandı. İlçede bir caddede refüje bırakılan bidondan akan madde korkuya yol açtı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Bidonun içindeki maddenin beton eritmede kullanılan hidroklorik asit olduğu belirlendi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:18
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        Pendik'te caddedeki orta refüje bırakılan içi kimyasal madde dolu bidon panik yarattı. Bidon içindeki kimyasal madde, kaldırıma ve caddeye aktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        DHA'da yer alan habere göre olay saat 14.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki caddedeki orta refüje iddiaya göre, seyir halindeki beton mikserinden kimyasal madde dolu bidon bırakıldı.

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        Caddede ilerleyen diğer sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bidondaki kimyasalların caddeye de dökülmesi üzerine yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda 2 araç kaza yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken cadde trafiğe kapatıldı.

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        Kısa sürede bölgeye itfaiyenin hazmat aracı sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyen ekipler bidonu aldı, cadde ve kaldırım temizlendi. Bidonun içindeki maddenin beton eritmede kullanılan hidroklorik asit olduğu belirlendi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Görgü tanığı Muhittin Bölen,"Mikser kamyonu şu bidonu bırakıp gitti. Birkaç araç önemdeydi. Ben de plakasını aldım emniyet güçlerine bildirdim. Şahsın yüzünü görmedim. Betonu açmak için kullanıyorlarmış. Herhalde bidon mu patladı rahatsız oldular bırakıp gittiler. Her yeri kapattılar. Tüm cadde şu an trafiğe kapalı. Ama çok tehlikeli bir yer, insanların olduğu, hastanenin olduğu bir yer." dedi.

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